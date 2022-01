Molestie di Capodanno a Milano, cos’è la “tecnica della nuvola” usata dagli aggressori (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto è partito con una denuncia, poi lo scenario ancora più grave di Molestie ripetute durante tutta la notte e nei confronti di almeno 11 giovani donne. Quello che è avvenuto durante l’ultimo Capodanno a Milano continua ad essere oggetto di indagine nell’inchiesta aperta dalla Procura del capoluogo lombardo. Si tratta di almeno cinque abusi sessuali avvenuti nella notte di San Silvestro in una piazza Duomo affollata di giovani nel pieno dei festeggiamenti di fine anno. Decine di ragazzi, italiani e stranieri, in vari punti del centro città hanno accerchiato e molestato vittime giovanissime, che nei giorni a seguire hanno avuto il coraggio di denunciare. La prima è stata la 19enne intrappolata da più di 30 ragazzi per lunghissimi minuti. Sono state le telecamere e alcuni presenti a riprendere tutto e a permettere agli inquirenti ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto è partito con una denuncia, poi lo scenario ancora più grave diripetute durante tutta la notte e nei confronti di almeno 11 giovani donne. Quello che è avvenuto durante l’ultimocontinua ad essere oggetto di indagine nell’inchiesta aperta dalla Procura del capoluogo lombardo. Si tratta di almeno cinque abusi sessuali avvenuti nella notte di San Silvestro in una piazza Duomo affollata di giovani nel pieno dei festeggiamenti di fine anno. Decine di ragazzi, italiani e stranieri, in vari punti del centro città hanno accerchiato e molestato vittime giovanissime, che nei giorni a seguire hanno avuto il coraggio di denunciare. La prima è stata la 19enne intrappolata da più di 30 ragazzi per lunghissimi minuti. Sono state le telecamere e alcuni presenti a riprendere tutto e a permettere agli inquirenti ...

