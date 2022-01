Miriana Trevisan si schiera con Delia | “Soleil e Alex si amano | lei ti ha umiliata”

Leggi su biccy

(Di sabato 15 gennaio 2022)Duran non ha ricevuto un benvenuto dei migliori al GF Vip. Quasi tutti i gieffini ieri sera erano molto diffidenti nei suoi confronti, tutti tranne una, che invece l’ha accolta a braccia aperte,. La showgirl accecata dalla rabbia che nutre per, si è subito appartata in veranda con la new entry e le ha chiesto come avesse vissuto queste settimane di convivenza con il marito. La Duran ha parlato di una crisi dovuta all’amicizia artistica di: “Ho sofferto molto, all’inizio ha cercato di riprendere il rapporto, poi era distante e scriveva i tweet per. Mi ha anche confessato che sotto le coperte ha fatto quello che pensate. Era cambiato non ho rivisto l’che ho amato“....