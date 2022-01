Milano, rapinarono disabile in carrozzina sulle scale della metropolitana: arrestate due persone (Di sabato 15 gennaio 2022) Due uomini di 22 e 28 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 26enne disabile in carrozzina e una donna che aveva provato ad aiutarlo mentre lo aggredivano alla fermata della metro Porta Genova, a Milano. L’episodio è avvenuto l’11 dicembre scorso e in quell’occasione i poliziotti sono riusciti a bloccare subito il 22enne. In attesa di individuare il complice, gli investigatori hanno scoperto che il 22enne era stato indagato per una rapina assieme a un’altra persona e, a seguito di un confronto fotografico, è emerso che si trattava dello stesso uomo che aveva partecipato alla rapina alla metro. Il 28enne è stato trovato e arrestato ieri pomeriggio in zona Lambrate L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Due uomini di 22 e 28 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 26enneine una donna che aveva provato ad aiutarlo mentre lo aggredivano alla fermatametro Porta Genova, a. L’episodio è avvenuto l’11 dicembre scorso e in quell’occasione i poliziotti sono riusciti a bloccare subito il 22enne. In attesa di individuare il complice, gli investigatori hanno scoperto che il 22enne era stato indagato per una rapina assieme a un’altra persona e, a seguito di un confronto fotografico, è emerso che si trattava dello stesso uomo che aveva partecipato alla rapina alla metro. Il 28enne è stato trovato e arrestato ieri pomeriggio in zona Lambrate L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

