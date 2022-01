Milano: incendia auto in officina, invocazione ai santi 'intercettata' da carabinieri (Di sabato 15 gennaio 2022) Mialno, 15 gen. (Adnkronos) - Una "completa autoconfessione" del reato commesso: aver incendiato cinque auto e una moto in un'autofficina di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, per vendetta dopo una lite in famiglia. Una confessione, intercettata però dai carabinieri, nel corso di un'invocazione ad alta voce rivolta ai santi per chiedere perdono per il gesto. L'autore del rogo, un 71enne residente in provincia di Pavia, già sospettato dell'incendio e monitorato dai militari, è stato ascoltato dagli inquirenti mentre all'interno della sua auto pregava di farla franca e ammetteva ogni propria responsabilità per l'incendio. L'uomo è finito agli arresti domiciliari. "Dolcissimo San Michele Arcangelo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Mialno, 15 gen. (Adnkronos) - Una "completaconfessione" del reato commesso: averto cinquee una moto in un'fficina di Pieve Emanuele, in provincia di, per vendetta dopo una lite in famiglia. Una confessione,però dai, nel corso di un'ad alta voce rivolta aiper chiedere perdono per il gesto. L're del rogo, un 71enne residente in provincia di Pavia, già sospettato dell'incendio e monitorato dai militari, è stato ascoltato dagli inquirenti mentre all'interno della suapregava di farla franca e ammetteva ogni propria responsabilità per l'incendio. L'uomo è finito agli arresti domiciliari. "Dolcissimo San Michele Arcangelo ...

