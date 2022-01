Milan sui social – Le immagini dell’allenamento di oggi | Serie A News (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto della seduta odierna di allenamento svolta dai ragazzi di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto della seduta odierna di allenamento svolta dai ragazzi di Stefano Pioli

Advertising

FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - YBah96 : RT @enricoI00: @milan_corner @macho_morandi Vabbè ma tra 60 M dì cittadini avremmo dovuto scegliere 10 anni fa dì mettere come prima carica… - enricoI00 : @milan_corner @macho_morandi Vabbè ma tra 60 M dì cittadini avremmo dovuto scegliere 10 anni fa dì mettere come pri… - VictorLioo : RT @theMilanZone_: ?? #Leao è esploso e il #Milan non vuole farselo sfuggire. Trattativa con il suo agente, Jorge Mendes, per rinnovargli il… - sportli26181512 : Giroud e Theo mostrano i muscoli: 'Francesi in palestra': Giroud e Theo, entrambi protagonisti contro il Genoa nell… -