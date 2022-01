Milan- Spezia, Thiago Motta: “Siamo un gruppo sano che vuole migliorarsi” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, nell’antivigilia del match contro il Milan, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Rimango con l’aspetto di aver creato tanto, che in Serie A non è mai facile. Il Genoa ha un blocco difensivo che sa gestire i momenti e noi Siamo stati capaci di creare tanto. Alla fine contano i gol, ma ci dà entusiasmo e voglia di migliorare: creare tanto è una cosa interessante. 4-3-3? Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro posSiamo cambiare in base a come Siamo e chi affrontiamo”. “Siamo una squadra che non ha fatto un inizio stagione normale. Il covid, il problema in preparazione, i tanti cambi e i ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tecnico dello, nell’antivigilia del match contro il, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Rimango con l’aspetto di aver creato tanto, che in Serie A non è mai facile. Il Genoa ha un blocco difensivo che sa gestire i momenti e noistati capaci di creare tanto. Alla fine contano i gol, ma ci dà entusiasmo e voglia di migliorare: creare tanto è una cosa interessante. 4-3-3? Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro poscambiare in base a comee chi affrontiamo”. “una squadra che non ha fatto un inizio stagione normale. Il covid, il problema in preparazione, i tanti cambi e i ...

