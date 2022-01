Milan-Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 15 gennaio 2022) Milan-Spezia è in programma per lunedì 17 gennaio 2022. La gara sarà valida per la 22a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30 direttamente dallo stadio “San Siro” di Milano. Milan-Genoa 3-1: i rossoneri avanzano nella competizione Milan-Spezia: come arrivano le squadre? Il Milan è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Genoa in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. La formazione rossonera ha collezionato tre successi nelle prime tre gare del 2022 e punta ad ottenere il quarto per restare nella scia dell’Inter. Stefano Pioli però è costretto a fare a meno dei suoi difensori centrale; Tomori, Kjaer e Romagnoli sono indisponibili e dunque toccherà nuovamente a Gabbia e Kalulu. Torna tra i disponibili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022)è in programma per lunedì 17 gennaio 2022. La gara sarà valida per la 22a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30 direttamente dallo stadio “San Siro” dio.-Genoa 3-1: i rossoneri avanzano nella competizione: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Genoa in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. La formazione rossonera ha collezionato tre successi nelle prime tre gare del 2022 e punta ad ottenere il quarto per restare nella scia dell’Inter. Stefano Pioli però è costretto a fare a meno dei suoi difensori centrale; Tomori, Kjaer e Romagnoli sono indisponibili e dunque toccherà nuovamente a Gabbia e Kalulu. Torna tra i disponibili ...

Advertising

PietroMazzara : Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da titolare - acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - infoitsport : Verso Milan-Spezia: Pioli recupera un titolarissimo ma va in panchina - gilnar76 : Spezia, Thiago Motta perde un attaccante a due giorni dal #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -