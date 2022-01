Milan, Pioli: “Il City offre una barca di soldi per Krunic” | PARODIA (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le ultime grandi prove, sembra che il City esca pazzo per Rade Krunic, mentre Zlatan Ibrahimovic è geloso di Olivier Giroud... Nella video news la PARODIA da Radio Rossonera. Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le ultime grandi prove, sembra che ilesca pazzo per Rade, mentre Zlatan Ibrahimovic è geloso di Olivier Giroud... Nella video news lada Radio Rossonera.

Advertising

sportli26181512 : Milan, domani alle 14 la conferenza stampa di mister Pioli: Continua la preparazione dei rossoneri in vista della s… - OGMA44 : RT @FraNasato: Gabbia al principale quotidiano sportivo polacco: “Ricordo che quando giocavo poco, Pioli mi coinvolgeva in tutte le faccend… - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli: 'Il @ManCity offre una barca di soldi per #Krunic' | PARODIA #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, arriva lo Spezia: a San Siro i liguri non hanno mai vinto: Milan, arriva lo Spezia: a San Siro i liguri non… - Gabrielelallala : @murieIismo 80 inter 20 Milan Pioli sbaglia nel gestire i giocatori piu lo ha dimostrato con una rosa al completo p… -