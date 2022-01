Milan, Gabbia: “Sono cresciuto, ma posso migliorare ulteriormente” (Di sabato 15 gennaio 2022) Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Przegl?d Sportowy" ha parlato della sua crescita Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022) Matteo, difensore centrale del, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Przegl?d Sportowy" ha parlato della sua crescita

Advertising

ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - PianetaMilan : .@acmilan, #Gabbia: 'Sono cresciuto, ma posso migliorare ulteriormente' #ACMilan #Milan #SempreMilan - MCalcioNews : Milan, Gabbia: “Abbiamo dimostrato, ancora una volta, di essere forti” #AcMilan #Gabbia -