Milan, arriva lo Spezia: a San Siro i liguri non hanno mai vinto (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutti in campo per la ventiduesima giornata di Serie A. Solo un punto in classifica divide la capolista Inter dal Milan, anche se i nerazzurri dovranno recuperare la sfida col Bologna. La squadra di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutti in campo per la ventiduesima giornata di Serie A. Solo un punto in classifica divide la capolista Inter dal, anche se i nerazzurri dovranno recuperare la sfida col Bologna. La squadra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan arriva Milan, arriva lo Spezia: a San Siro i liguri non hanno mai vinto I precedenti ? Soltanto dieci le sfide totali tra Milan e Spezia. A San Siro i liguri non hanno mai vinto (comprese le partite con l'Inter). I rossoneri sono leggermente avanti nei precedenti. Hanno ...

Nosotti: "Contro lo Spezia il Milan può essere padrone della sua partita" Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del prossimo impegno del Milan contro lo Spezia: "Ci sono le assenze, ci sono dei meccanismi da ritrovare e c’è da ...

