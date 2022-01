Mezzo milione di francesi rischiano di avere il green pass scaduto da oggi: in vigore le nuove regole per i richiami (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche la Francia ha scelto di seguire la linea italiana sul green pass, imponendolo per molte attività a tutti i suoi abitanti, sia per spingere il ciclo vaccinale primario ma anche per incentivare le ... Leggi su globalist (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche la Francia ha scelto di seguire la linea italiana sul, imponendolo per molte attività a tutti i suoi abitanti, sia per spingere il ciclo vaccinale primario ma anche per incentivare le ...

Advertising

riccardomagi : Cassazione e Consulta confermano che ci sono le firme valide per #ReferendumCannabis e che ci sarà Camera di consig… - MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia mezzo milione di persone in isolamento #lombardia - globalistIT : - alessan04620252 : RT @crypto_gateway: A 4 giorni dal lancio del sito: - Mezzo milione di visualizzazioni di pagina - 40.000 utenti unici - 7 pagine visitate… - DavideCorradi7 : @Corriere In una settimana è stato coinvolto in una relazione gay con un concorrente del GFVip, ha vinto mezzo mili… -