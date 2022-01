Meret: mesi cruciali in chiave rinnovo, ecco la strategia dell’entourage (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli guarda alla sfida di Bologna con la speranza di rilanciarsi dopo la serata storta del Maradona contro la Fiorentina. Gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno infatti di fare eco alla vittoria di misura ottenuta contro la Sampdoria per poter tenere il passo almeno della zona Champions. Per farlo, i partenopei dovranno affidarsi ai guantoni di Alex Meret, appena negativizzato dal Covid-19 ma già chiamato a prendersi per mano la porta del Napoli. Il portiere ex Udinese è subentrato nella seconda frazione del match contro i Viola a causa del problema fisico accusato da David Ospina, e avrà una maglia da titolare in quel di Bologna con la speranza di rilanciare anche se stesso. Il punto sul futuro Chissà se il tutto non possa svelarsi cruciale anche per capirne di più sul suo futuro, di cui viene fatto un punto nell’edizione odierna de Il Corriere ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli guarda alla sfida di Bologna con la speranza di rilanciarsi dopo la serata storta del Maradona contro la Fiorentina. Gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno infatti di fare eco alla vittoria di misura ottenuta contro la Sampdoria per poter tenere il passo almeno della zona Champions. Per farlo, i partenopei dovranno affidarsi ai guantoni di Alex, appena negativizzato dal Covid-19 ma già chiamato a prendersi per mano la porta del Napoli. Il portiere ex Udinese è subentrato nella seconda frazione del match contro i Viola a causa del problema fisico accusato da David Ospina, e avrà una maglia da titolare in quel di Bologna con la speranza di rilanciare anche se stesso. Il punto sul futuro Chissà se il tutto non possa svelarsi cruciale anche per capirne di più sul suo futuro, di cui viene fatto un punto nell’edizione odierna de Il Corriere ...

