Meret che occasione | convincere il Napoli per il rinnovo

Alex Meret e David Ospina non sono mai stati nemici, tra i due c'è grande rispetto. Ora però il portiere italiano ha la possibilità di mettersi in mostra agli occhi di Spalletti. Il tecnico toscano ad inizio stagione aveva puntato proprio su Meret, poi il suo infortunio e le buone prestazioni di Ospina hanno indotto l'allenatore a puntare sul colombiano. Ora Ospina si è infortunato nel match con la Fiorentina. A fine primo tempo è uscito sostituito proprio da Meret, che prenderà il posto da titolare almeno per qualche settimana. Sul futuro di Meret e Ospina c'è molta incertezza. Ospina piace al Real Madrid, mentre Meret cerca spazio a Napoli, altrimenti chiede la cessione come ha detto più volte il suo procuratore.

