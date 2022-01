MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sfuma Botman. Parla Thiago Motta (Di sabato 15 gennaio 2022) Sfuma definitivamente il sogno Sven Botman per la difesa, mentre Thiago Motta presenta la sfida contro il MILAN: ecco le top NEWS di oggi Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022)definitivamente il sogno Svenper la difesa, mentrepresenta la sfida contro il: ecco le topdi oggi

Advertising

tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ??Juve, l’ombra di Marotta su Dybala? ??Milan, tegola Tomori: cosa si muove per il me… - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Milan, caccia al difensore ma non sarà #Botman: 'Resta al Lille fino a fine stagione'. #SportMediaset - PianetaMilan : #MERCATO @acmilan e TOP NEWS - Sfuma #Botman . Parla #ThiagoMotta #ACMilan #Milan #SempreMilan -