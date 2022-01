Mercato italiano - Le Top 3 per alimentazione del 2021 - FOTO GALLERY (Di sabato 15 gennaio 2022) Il 2021 doveva essere l'anno della ripresa, dopo che, nel 2020, il Mercato si era praticamente azzerato, durante i mesi di lockdown. Invece, sono stati 12 mesi altalenanti, molti dei quali pesantemente condizionati, da un lato, dal rapido esaurirsi dei fondi destinati agli incentivi, dall'altro, dalla crisi dei semiconduttori. Non a caso, da gennaio sono state immatricolate 1.457.952 unità, solo il +5,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Le alimentazioni. Secondo i dati diffusi dall'Unrae (l'associazione delle case automobilistiche estere) a dicembre non ci sono state particolari sorprese, con gli ottimi risultati conseguiti da elettriche e ibride e il calo continuo di benzina e diesel. Scendendo nel dettaglio, sono state vendute 437.731 auto a benzina, il 16,3% in meno del 2020, con una quota di Mercato che è scesa dal 37,5 ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildoveva essere l'anno della ripresa, dopo che, nel 2020, ilsi era praticamente azzerato, durante i mesi di lockdown. Invece, sono stati 12 mesi altalenanti, molti dei quali pesantemente condizionati, da un lato, dal rapido esaurirsi dei fondi destinati agli incentivi, dall'altro, dalla crisi dei semiconduttori. Non a caso, da gennaio sono state immatricolate 1.457.952 unità, solo il +5,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Le alimentazioni. Secondo i dati diffusi dall'Unrae (l'associazione delle case automobilistiche estere) a dicembre non ci sono state particolari sorprese, con gli ottimi risultati conseguiti da elettriche e ibride e il calo continuo di benzina e diesel. Scendendo nel dettaglio, sono state vendute 437.731 auto a benzina, il 16,3% in meno del 2020, con una quota diche è scesa dal 37,5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano Il Covid "agita" lo spumante: nell'anno della pandemia record di un miliardo di bottiglie ... tanto che proprio sul mercato transalpino si registra una crescita record delle vendite del 16%. Ma lo spumante italiano - aggiunge la Coldiretti - piace molto anche nel Paese di Putin, visto l'...

Male il settore beni di consumo italiano sul mercato azionario di Piazza Affari

hai fatto quel controllo? Senti, ascoltami. L'arco temporale è amplissimo, e va da gennaio 2022 a giugno 2023. Ho scritto più volte che non è un dogma ma che sono curioso di vedere se sarà confermato anche questa volta. Solo t ...

