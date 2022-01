Melandri ritratta: "Contagiato apposta? Era una battuta..." (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni in cui asseriva di aver contratto volontariamente il Covid per ottenere il Green Pass, l'ex motociclista Marco Melandri ritratta con un video su ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni in cui asseriva di aver contratto volontariamente il Covid per ottenere il Green Pass, l'ex motociclista Marcocon un video su ...

