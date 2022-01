Melandri: "Ho preso apposta il Covid per non vaccinarmi". Sibilia: "Messaggio indegno" (Di sabato 15 gennaio 2022) C'è chi il Covid va a cercarselo. E’ il caso di Marco Melandri, ex pilota MotoGp, campione del mondo nella 250 e con diversi successi anche in Superbike. In un’intervista all magazine Mow (mowmag.com),... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) C'è chi ilva a cercarselo. E’ il caso di Marco, ex pilota MotoGp, campione del mondo nella 250 e con diversi successi anche in Superbike. In un’intervista all magazine Mow (mowmag.com),...

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - fattoquotidiano : L’ex pilota Marco Melandri: “Ho preso il Covid apposta per necessità: devo lavorare e non considero il vaccino un’a… - GiancarloGarci6 : RT @FBiasin: Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatto. E comunq… - GastoneMappini : RT @FBiasin: Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatto. E comunq… -