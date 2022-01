Melandri: “Ho preso apposta il Covid. Non mi vaccino, il green pass un ricatto” (Di sabato 15 gennaio 2022) Rivelazioni choc dell'ex pilota di MotoGP, notoriamente contrario alle misure approvate in tema di coronavirus Leggi su golssip (Di sabato 15 gennaio 2022) Rivelazioni choc dell'ex pilota di MotoGP, notoriamente contrario alle misure approvate in tema di coronavirus

Advertising

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - fattoquotidiano : L’ex pilota Marco Melandri: “Ho preso il Covid apposta per necessità: devo lavorare e non considero il vaccino un’a… - ninacs81 : RT @ImolaOggi: Motori, Marco Melandri: ''Ho preso il Covid perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiar… - GIGLIOLA11 : RT @ImolaOggi: Motori, Marco Melandri: ''Ho preso il Covid perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiar… -