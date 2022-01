Melandri: “Covid preso apposta? Solo una battuta” – Video (Di sabato 15 gennaio 2022) “Una battuta”. Marco Melandri, dal proprio profilo Instagram, fa ‘marcia indietro’ dopo le dichiarazioni con cui ha reso noto di aver preso il Covid dopo essersi contagiato volontariamente. “Non sono no vax”, scrive su Instagram l’ex pilota MotoGp. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) “Una”. Marco, dal proprio profilo Instagram, fa ‘marcia indietro’ dopo le dichiarazioni con cui ha reso noto di averildopo essersi contagiato volontariamente. “Non sono no vax”, scrive su Instagram l’ex pilota MotoGp. L'articolo proviene da Italia Sera.

