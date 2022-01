Melandri: “Contagiato volantariamente dal Covid. Il green pass è un ricatto” (Di sabato 15 gennaio 2022) Arrivano dirette le parole di Marco Melandri: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda”. Su Mow, l’ex pilota di MotoGp rilascia un’intervista chiara e sincera. “Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile” – spiega il campione – Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Melandri aveva annunciato di essere stato Contagiato da un vaccinato. In seguito ad essa e dopo alcuni giorni di quarantena, racconta la sua vicenda: “Sto bene, fin dall’inizio del tutto asintomatico. Sono già negativo da un po’ di tempo, ma chi non ha il green pass deve comunque rimanere in castigo per dieci giorni (se non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Arrivano dirette le parole di Marco: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda”. Su Mow, l’ex pilota di MotoGp rilascia un’intervista chiara e sincera. “Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile” – spiega il campione – Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”.aveva annunciato di essere statoda un vaccinato. In seguito ad essa e dopo alcuni giorni di quarantena, racconta la sua vicenda: “Sto bene, fin dall’inizio del tutto asintomatico. Sono già negativo da un po’ di tempo, ma chi non ha ildeve comunque rimanere in castigo per dieci giorni (se non ...

