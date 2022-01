Mehdi Ali, al Park Hotel con Djokovic: 'Sai cosa si prova. Tifiamo per te, aiutaci!' (Di sabato 15 gennaio 2022) Mehdi Ali, è uno dei rifugiati che condividono con Novak Djokovic il soggiorno al Park Hotel di Carlton, alle porte di Melbourne. Quello fatiscente, dove il cibo è ai limiti del commestibile , da dove ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022)Ali, è uno dei rifugiati che condividono con Novakil soggiorno aldi Carlton, alle porte di Melbourne. Quello fatiscente, dove il cibo è ai limiti del commestibile , da dove ...

