Maurizio Costanzo, cosa è ‘obbligato’ a fare da Maria De Filippi: la rivelazione (Di sabato 15 gennaio 2022) Maurizio Costanzo obbligato da Maria De Filippi a fare questa cosa, sapete di che si tratta? La rivelazione a sorpresa Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Insieme da anni, sia nella vita privata che in televisione. La De Filippi si prende cura di Costanzo come una mamma, oltre che come una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 gennaio 2022)obbligato daDequesta, sapete di che si tratta? Laa sorpresa Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Insieme da anni, sia nella vita privata che in televisione. La Desi prende cura dicome una mamma, oltre che come una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Daniela28866750 : Quindi Maurizio Costanzo che gli ha consigliato di fare la radio in coppia sbagliava? ?? #prelemi - CocoSafor : @FPanunzi Se telefonando devi fare una cosa, chiedi a Maurizio Costanzo. #azzeccafarfugli - Indira813 : RT @Aerdna0612: #TaliEQuali #15Gennaio Imitazioni di Stasera Orietta Berti, Vasco Rossi, Renato Zero, Noemi, Abba, Giuliano Sangiorgi, El… - Aerdna0612 : #TaliEQuali #15Gennaio Imitazioni di Stasera Orietta Berti, Vasco Rossi, Renato Zero, Noemi, Abba, Giuliano Sangi… - AlbertoGhioldi1 : @GiuliaCortese1 Considerando che é stato lanciato dal Maurizio Costanzo Show… -