Matteo Bassetti | vaccino | ecco quanti ne può sostenere il nostro organismo

(Di sabato 15 gennaio 2022), direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova, ha detto la sua dopo la decisione dell’Ema, agenzia europea del farmaco, che ha spiegato che prima dei nuovi vaccini, bisogna pensare a lungo termine per la lotta alla pandemia. “Noi tutti abbiamo provato a dare questo messaggio da alcuni anni. Noi fondamentalmente nel giro dei prossimi mesi avremo l’immunità di gregge data un po’ dal, un po’ dalla malattia naturale, perché con Omicron saranno moltissimi quelli che si contageranno. Chi è vaccinato sa già che Omicron dà un decorso molto più blando. Dopodiché, i vaccini continueranno sicuramente a servirci anche in futuro e se dovremo vaccinarci due volte all’anno per contrastare il Covid, non vedo dove sia il problema", ha ...

...altri sono molto più basse rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino' spiega lo scienziato che sulle polemiche riguardanti il bollettino quotidiano sollevate da alcuni esperti come...Con la Omicron predominante, e con il 90% di vaccinati in Italia, tuttavia, si entra in una 'nuova fase', afferma, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ...'Dispiace che Cts e ministero della Salute non abbiano voluto recepire alcuni consigli che venivano dal campo', da alcuni dei medici in prima ...Matteo Bassetti , direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si è espresso ancora in modo critico ...