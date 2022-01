Marsiglia, blocco per due sessioni di mercato: il club farà ricorso (Di sabato 15 gennaio 2022) Due anni di blocco di mercato per il Marsiglia, che però promette ricorso. Il club francese non potrà completare alcun acquisto per le prossime due sessioni di mercato, a partire da giugno 2022. Il Marsiglia però non si abbatte e annuncia, tramite una nota sul suo sito ufficiale, il ricorso che verrà presentato nei prossimi giorni. L’obiettivo del club è naturalmente quello di ridurre la pena. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Due anni didiper il, che però promette. Ilfrancese non potrà completare alcun acquisto per le prossime duedi, a partire da giugno 2022. Ilperò non si abbatte e annuncia, tramite una nota sul suo sito ufficiale, ilche verrà presentato nei prossimi giorni. L’obiettivo delè naturalmente quello di ridurre la pena. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia blocco La Fifa dà ragione ai Pozzo: Pape Gueye squalificato 5 minuti prima della gara in Coppa d'Africa ... trasferendosi nell'estate del 2020 a parametro zero al Marsiglia , con cui è sotto contratto fino a giugno 2024. Ora anche l'OM rischia una sanzione (multa o blocco del mercato), mentre il ...

Stangata dalla FIFA, mercato bloccato per due sessioni Per il Marsiglia, inoltre, sarebbe stato decretato un blocco per le due prossime sessioni di mercato, che entrerebbe in vigore a partire dalla finestra estiva. Il club di Longoria sarebbe già pronto ...

Marsiglia, blocco del mercato dall'estate: cosa cambia sul fronte Milik-Juve ilBianconero Marsiglia, blocco per due sessioni di mercato: il club farà ricorso Blocco di mercato per due sessioni per il Marsiglia: il club promette ricorso per ottenere una riduzione di pena.

Marsiglia, un giocatore in uscita Commenta per primo Il Marsiglia deve cedere prima di aprire il mercato in entrata. Come riporta RMC Sport il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Dario Benedetto ...

