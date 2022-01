Marino: «Atalanta? Mai vista una cosa del genere. Prendiamo un difensore» (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino a Sky Sport prima di Juve-Udinese. Atalanta – «L’arrabbiatura non passerà, finché la classifica non ci darà quello che vogliamo. Rimane il rammarico per quella giornata incredibile, di vigilia, nella sfida contro l’Atalanta perché in quarant’anni di calcio è successo qualcosa che non si è mai visto». cosa LASCIA – «La delusione, il rammarico perché questo è uno sport dove tutti dovrebbero essere messi in condizione di giocare al massimo delle possibilità. Ho fatto qualcosa come 34 campionati fra Serie A e B, una trentina di A, devo dire che un momento così irrazionale non lo avevo mai vissuto». NUOVO PROTOCOLLO – «Non abbiamo niente di notificato, mi sembra più logico. Se la vogliamo parametrare alla partita con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente dell’Udinese Pierpaoloa Sky Sport prima di Juve-Udinese.– «L’arrabbiatura non passerà, finché la classifica non ci darà quello che vogliamo. Rimane il rammarico per quella giornata incredibile, di vigilia, nella sfida contro l’perché in quarant’anni di calcio è successo qualche non si è mai visto».LASCIA – «La delusione, il rammarico perché questo è uno sport dove tutti dovrebbero essere messi in condizione di giocare al massimo delle possibilità. Ho fatto qualcome 34 campionati fra Serie A e B, una trentina di A, devo dire che un momento così irrazionale non lo avevo mai vissuto». NUOVO PROTOCOLLO – «Non abbiamo niente di notificato, mi sembra più logico. Se la vogliamo parametrare alla partita con ...

