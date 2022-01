Maria Monsè attacca Carmen Russo: “Ho ritrovato il messaggio di Enzo Paolo” (Di sabato 15 gennaio 2022) Carmen Russo ieri sera è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e quando è entrata in studio tutti gli ex vipponi si sono alzati in piedi ad applaudirla. Tutti, tranne Maria Monsè. A farlo notare ad Alfonso Signorini sono stati gli autori. “Quelle vipere dei miei autori mi stanno dicendo che Maria Monsè non si è alzata in piedi, è stata l’unica a non farlo“. Ha dichiarato rivolgendosi all’eliminata. “Eh va beh” – ha risposto Carmen Russo – “Vorrà dire che l’inviterò alla comunione di Maria“, ha concluso. L’allusione ovviamente è in merito allo scontro che ha avuto con la Monsè durante la scorsa puntata, quando le ha ricordato di aver elemosinato un invito per il suo matrimonio. “Maria ... Leggi su biccy (Di sabato 15 gennaio 2022)ieri sera è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e quando è entrata in studio tutti gli ex vipponi si sono alzati in piedi ad applaudirla. Tutti, tranne. A farlo notare ad Alfonso Signorini sono stati gli autori. “Quelle vipere dei miei autori mi stanno dicendo chenon si è alzata in piedi, è stata l’unica a non farlo“. Ha dichiarato rivolgendosi all’eliminata. “Eh va beh” – ha risposto– “Vorrà dire che l’inviterò alla comunione di“, ha concluso. L’allusione ovviamente è in merito allo scontro che ha avuto con ladurante la scorsa puntata, quando le ha ricordato di aver elemosinato un invito per il suo matrimonio. “...

