Margherita Buy | cinque ruoli importanti della famosa attrice italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Compie oggi 60 anniBuy.per la sua eleganza e la sua sofisticatezza ha stabilito un vero e proprio record di premi di Davi di Donatello vinti e di Nastri d’Argento. La Buy ha lavorato nella sua lunga carriera con grandi registi italiani come Ferzan Özpetek e Nanni Moretti. Un incontro che le ha cambiato la vita è stato quello con Andrea Camilleri allora docente all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. “Finito il liceo mi sono iscritta all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, senza un’idea precisa in verità. Al saggio finale c’erano tanti invitati e mi hanno proposto subito un film (“La seconda notte” di Nino Bizzarri) piuttosto che una pièce che mi avrebbe portato a iniziare una carriera teatrale. È successo senza che io forzassi niente, non sono una persona semplice, ma neanche una che elabora troppo o si fa tanti ...