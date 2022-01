Marco Melandri shock: “Ho preso il Covid-19 volontariamente, perché…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Rivelazioni shock di Marco Melandri sul Covid-19. L’ex centauro della MotoGP ha ammesso di aver preso volontariamente il Coronavirus per avere il Green Pass ed evitare il vaccino. Il 39enne interverrà alla manifestazione No Vax in programma questo pomeriggio a Milano diventando una bandiera ed un punto di riferimento per tutti coloro che hanno detto no al siero che sta contrastando il virus pandemico. Le rivelazioni shock di Marco Melandri ed il post Instagram Ecco cosa ha detto l’ex motociclistica di MotoGP al portale mowmag.com: “Ho preso il Covid-19 volontariamente. L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Rivelazionidisul-19. L’ex centauro della MotoGP ha ammesso di averil Coronavirus per avere il Green Pass ed evitare il vaccino. Il 39enne interverrà alla manifestazione No Vax in programma questo pomeriggio a Milano diventando una bandiera ed un punto di riferimento per tutti coloro che hanno detto no al siero che sta contrastando il virus pandemico. Le rivelazionidied il post Instagram Ecco cosa ha detto l’ex motociclistica di MotoGP al portale mowmag.com: “Hoil-19. L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono ...

