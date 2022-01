Marco Melandri positivo | “Ho preso il virus perché ho cercato di contagiarmi”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Faranno discutere a lungo le parole rilasciate daa mowmag.com e rilanciate dall’ANSA, soprattutto in questi giorni in cui impazza la discussione circa le vicende legate al serbo Novak Djokovic: il pilota azzurro ha dichiarato di aver volutamente contratto il Covid. Queste le parole del centauro, che ad agosto compirà 40 anni: “L’ho fatto apposta, per poter essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo“. Prosegue il ravennate spiegando come la sua sia stata una scelta deliberata che alla fine lo ha portato ad essere: “Hoilhodi ...

Advertising

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - fattoquotidiano : L’ex pilota Marco Melandri: “Ho preso il Covid apposta per necessità: devo lavorare e non considero il vaccino un’a… - marconappi27 : RT @autocostruttore: L'ex pilota MotoGp Marco Melandri: «Ho preso il Covid apposta, non volevo il vaccino» - EmanueleDellAn5 : RT @FBiasin: Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatto. E comunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Melandri

Così l'ex pilota di MotoGp,, ha rivelato di aver contratto il covid non per caso, ma per scelta. "Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il ...Ravenna, 15 gennaio 2022 - Tutti tentano di non infettarsi, ma c'è anche c hi il Covid va a cercarselo . E' il caso di, ex pilota ravennate di MotoGp che ha corso anche per la Ducati, campione del mondo nella 250 e con diversi successi anche in Superbike. In un'intervista al magazine Mow (mowmag.com), ...Marco Melandri of Italy and GRT Yamaha WorldSBK prepares to start on the grid during the Tissot Superpole race during the FIM Superbike World Championship in Misano - Race 2 on June 23, 2019 in Misano ...Oggi, 15 gennaio, si tengono diverse manifestazioni di proteste in numerose città. A Roma sarà in piazza San Giovanni, a Milano, in piazza XXV Aprile, alle 15 ci sarà anche il premio Nobel Luc Montagn ...