Marco Melandri: «Ho preso il Covid volontariamente, non volevo il vaccino» (Di sabato 15 gennaio 2022) L'ex pilota della MotoGp Melandri ha dichiarato di essersi contagiato volontariamente: «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» Leggi su corriere (Di sabato 15 gennaio 2022) L'ex pilota della MotoGpha dichiarato di essersi contagiato: «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il

Advertising

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Adnkronos : #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - ThePopulist3 : L’ex pilota di motociclismo Marco Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità e non è stato nemmeno facile,… - Gabri40372268 : RT @Corriere: «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» -