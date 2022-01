Marco Melandri: “Ho fatto di tutto per contagiarmi e ho preso il Covid. Così ho il Green Pass" (Di sabato 15 gennaio 2022) “Ho preso il Covid perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. D’altra parte conosco molte persone con due dosi che provano a infettarsi per evitare la terza. Comunque per me il Green Pass era e rimane un ricatto: lo userò solo per lavoro e se devo accompagnare mia figlia. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”. Marco Melandri si svela no-vax con una intervista in un’intervista a mowmag.Com, nella quale confessa di aver ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) “Hoilperché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, perhouna fatica tremenda. Hoapposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. D’altra parte conosco molte persone con due dosi che provano a infettarsi per evitare la terza. Comunque per me ilera e rimane un ricatto: lo userò solo per lavoro e se devo accompagnare mia figlia. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”.si svela no-vax con una intervista in un’intervista a mowmag.Com, nella quale confessa di aver ...

