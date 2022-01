Marco Melandri choc: "Ho preso il Covid apposta, per avere il green pass" (Di sabato 15 gennaio 2022) Marco Melandri è stato positivo al Covid . Ma questa non è una notizia. La notizia è che l'ex pilota motociclistico, dichiaratamente no vax , si sarebbe infettato volontariamente. Lo spiega lui stesso ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)è stato positivo al. Ma questa non è una notizia. La notizia è che l'ex pilota motociclistico, dichiaratamente no vax , si sarebbe infettato volontariamente. Lo spiega lui stesso ...

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - LaStampa : L’ex pilota di Moto Gp Marco Melandri: “Ho preso il Covid perché ho voluto contagiarmi” - PNonmichiamo : RT @corsedimoto: MARCO MELANDRI senza freni: positivo anche lui, si scaglia contro la politica sanitaria e la rappresentazione che ne danno… - RadioSportiva : La rivelazione shock di Marco Melandri al magazine Men On Wheels. «Mi sono contagiato per una necessità. Non consid… -