Manuel Bortuzzo lascia il Gf Vip dopo quattro mesi | Ecco quando (Di sabato 15 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo deve tornare alla vita reale e per questo si lascerà alle spalle i quattro mesi vissuti al Grande Fratello Vip. Ecco quando il nuotatore dovrebbe andare via dal reality Manuel Bortuzzo ha fatto il suo ingresso nella casa quattro mesi fa, esattamente durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 settembre scorso. Tra alti e bassi con Lulù Selassié, nella casa più spiata d’Italia si è innamorato proprio della principessa, col la quale ha intenzione di costruire il suo futuro fuori dalla casa. Ed è appunto per questo che, visto che per diversi impegni dovrà abbandonare la casa, ha scritto una bellissima lettera alla fidanzata. Eccola: Quanto sei bella al mattino appena ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)deve tornare alla vita reale e per questo si lascerà alle spalle ivissuti al Grande Fratello Vip.il nuotatore dovrebbe andare via dal realityha fatto il suo ingresso nella casafa, esattamente durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 settembre scorso. Tra alti e bassi con Lulù Selassié, nella casa più spiata d’Italia si è innamorato proprio della principessa, col la quale ha intenzione di costruire il suo futuro fuori dalla casa. Ed è appunto per questo che, visto che per diversi impegni dovrà abbandonare la casa, ha scritto una bellissima lettera alla fidanzata.la: Quanto sei bella al mattino appena ...

