Manchester City-Chelsea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2021/2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto pronto per il big match dell’Etihad Stadium tra Manchester City e Chelsea, match valido per la 22esima giornata della Premier League 2021/2022. Occasione importantissima per entrambe le squadre, con i Citizens che cercheranno di sferrare un duro colpo su uno dei suoi inseguitori mentre i Blues andranno a caccia dei tre punti per poter accorciare le distanze. Appuntamento alle ore 13.30 di oggi. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go e su Now. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto pronto per il big match dell’Etihad Stadium tra, match valido per la 22esima giornata della. Occasione importantissima per entrambe le squadre, con i Citizens che cercheranno di sferrare un duro colpo su uno dei suoi inseguitori mentre i Blues andranno a caccia dei tre punti per poter accorciare le distanze. Appuntamento alle ore 13.30 di. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Football (203). Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche intramite l’applicazione Sky Go e su Now. SportFace.

