Malato di Covid rifiuta le cure: 'Non voglio finire lessato nell'inferno della Terapia Intensiva'. Muore in pochi giorni (Di sabato 15 gennaio 2022) VITTORIO VENETO - 'Ce la farò lo stesso a guarire da questo virus, non voglio finire 'lessato' nell'inferno della Terapia Intensiva'. Ha rifiutato le cure per l'infezione da C oronavirus. Ed è morto ...

