Maiori. Carlo Apicella muore nel giorno del suo compleanno nel tentativo di recuperare il cane

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un drammatico incidente in località Castello, nel comune di(Salerno) è costato la vita a, 71 anni, deceduto neldel suoneldiilfinito in una vasca irrigua del suo terreno. Il settantenne sarebbe scivolato in acqua e non sarebbe più riuscito a restare in superficie a causa del peso dei suoi indumenti bagnati. Ad intervenire sul posto i pompieri che hanno recuperato il cadavere, gli uomini del 118 (che hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso) e i Carabinieri per i rilievi di legge. Si è salvato ilche si è adagiato sul corpo del suo padrone, come per vegliarlo. Distrutti dal dolore i familiari diche stava festeggiando il ...