“Mai nessuno come loro”. Sembra una normale coppia di anziani: lui 102 e lei 100 anni. Ma ecco cosa ‘nascondono’ (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non ci sono più i matrimoni di una volta”. “I giovani di oggi non sono più disposti a fare sacrifici per stare insieme”. “Ci si lascia alle prime difficoltà”. Quante volte avete sentito pronunciare frasi come queste? Tante. Beh, forse non sono solo luoghi comuni. Basta dare uno sguardo ai dati Istat per rendersene conto: “Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all’anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni. Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%) ma aumenta la loro incidenza sul totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle seconde nozze”. Forse anche per questo le coppie che riescono a stare insieme per tanti anni sono guardate con un misto di invidia, ma anche di romanticismo. Per la serie “l’amore è eterno finché dura, ma qualcuno lo fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non ci sono più i matrimoni di una volta”. “I giovani di oggi non sono più disposti a fare sacrifici per stare insieme”. “Ci si lascia alle prime difficoltà”. Quante volte avete sentito pronunciare frasiqueste? Tante. Beh, forse non sono solo luoghi comuni. Basta dare uno sguardo ai dati Istat per rendersene conto: “Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all’anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni. Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%) ma aumenta laincidenza sul totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle seconde nozze”. Forse anche per questo le coppie che riescono a stare insieme per tantisono guardate con un misto di invidia, ma anche di romanticismo. Per la serie “l’amore è eterno finché dura, ma qualcuno lo fa ...

Advertising

CarloCalenda : È stato caro e dolce per gli amici. Non ha mai ferito nessuno. Se non con la sua morte” Iscrizione funebre romana. - ItalianAirForce : #CostaConcordia, 10 anni fa anche l'#AeronauticaMilitare intervenne nelle operazioni di soccorso con un HH-3F dell'… - silvia_sb_ : Niente, in questo paese niente e nessuno ha una data di scadenza che superi i 12 mesi. Sia mai che si riesca a cambiare lo status quo. - Daje_Roma_Daje : @trichome79 Io ho 16:30-17 ma non la controlla mai nessuno la fascia oraria quindi vai tranquillo che puoi arrivare anche alle 17:30 - elesaurr : RT @ciaosonoalicee: THOMAS SANGSTER È A MILANO IN ITALIA RAGAZZU PERCHÉ SONO COSÌ SFIGATA E MAI NESSUNO VIENE A NAPOLI -