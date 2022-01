Made in Italy, “Vera Pizza day”: il 17 gennaio maratona mondiale web (Di sabato 15 gennaio 2022) maratona di 24 ore in diretta streaming e su Facebook, lunedì 17 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antuono, organizzata da Avpn per presentare il “Vera Pizza Day”, giro del mondo in un giorno per raccontare il prodotto italiano più amato. La “maratona” parte da Napoli e torna a Napoli attraverso un percorso di 22 masterclass, in 15 Paesi e in 12 lingue differenti. Lo start e’ previsto per lunedi’, quando avverra’ l’accensione del fuoco di Sant’Antuono, presso la sede AVPN di Capodimonte di Napoli alle 00:00 (orario italiano) ad opera del consigliere direttivo Paolo Surace. Saranno 22 gli appuntamenti distribuiti in tutti i continenti, una no stop per raccontare uno dei prodotti piu’ diffusi e conosciuti al mondo. Questa del 2022 e’ la seconda edizione del “Vera ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022)di 24 ore in diretta streaming e su Facebook, lunedì 17, in occasione della festa di Sant’Antuono, organizzata da Avpn per presentare il “Day”, giro del mondo in un giorno per raccontare il prodotto italiano più amato. La “” parte da Napoli e torna a Napoli attraverso un percorso di 22 masterclass, in 15 Paesi e in 12 lingue differenti. Lo start e’ previsto per lunedi’, quando avverra’ l’accensione del fuoco di Sant’Antuono, presso la sede AVPN di Capodimonte di Napoli alle 00:00 (orario italiano) ad opera del consigliere direttivo Paolo Surace. Saranno 22 gli appuntamenti distribuiti in tutti i continenti, una no stop per raccontare uno dei prodotti piu’ diffusi e conosciuti al mondo. Questa del 2022 e’ la seconda edizione del “...

