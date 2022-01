“Ma tu la senti? Arriva proprio da lì”. GF Vip, Barù senza parole: lo ha confessato a Davide Silvestri (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella serata del 14 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, che ha decretato l’eliminazione di Carmen Russo dal programma. Ce l’ha fatta a rimanere nella Casa più spiata d’Italia la discussa Soleil Sorge, che prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini aveva incassato il sostegno dell’amica Dayane Mello. Adesso però a far discutere è il concorrente Barù, che ha fatto una confidenza davvero spiazzante al compagno di avventura Davide Silvestri. Alcuni giorni fa Barù è stato protagonista di un episodio con Soleil. Lei si è avvicinata all’uomo, si è messa alle sue spalle e improvvisamente ha deciso di palpargli il suo lato B. Il diretto interessato non si aspettava minimamente tutto questo ed è parso sorpreso, anche se ovviamente non c’è stato alcun tipo di nervosismo da parte del vippone. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella serata del 14 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, che ha decretato l’eliminazione di Carmen Russo dal programma. Ce l’ha fatta a rimanere nella Casa più spiata d’Italia la discussa Soleil Sorge, che prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini aveva incassato il sostegno dell’amica Dayane Mello. Adesso però a far discutere è il concorrente, che ha fatto una confidenza davvero spiazzante al compagno di avventura. Alcuni giorni faè stato protagonista di un episodio con Soleil. Lei si è avvicinata all’uomo, si è messa alle sue spalle e improvvisamente ha deciso di palpargli il suo lato B. Il diretto interessato non si aspettava minimamente tutto questo ed è parso sorpreso, anche se ovviamente non c’è stato alcun tipo di nervosismo da parte del vippone. ...

Advertising

andybla69780126 : RT @nonnehouno: Senti alfonso quando arriva il blocco su delia così posso godermi il cinema e poi spegnere ?? #gfvip - nonnehouno : Senti alfonso quando arriva il blocco su delia così posso godermi il cinema e poi spegnere ?? #gfvip - lliagiuu : mia nonna comunque non sa parlare ad un tono di voce basso appena arriva la senti da dieci chilometri - Ila_ebbasta : @Vin_Cent_S_ Il brutto è quando il come ti senti non arriva dai tuoi genitori. Parlo in generale e non solo in caso di covid - Pasqual01350178 : @BTwoEl @audelss Fermano veniva da un decennio vincente e la piazza non avcettava il ridimensionamento Dela invece… -

Ultime Notizie dalla rete : senti Arriva √ Festival di Sanremo 2022: tutti in cerca di 'Musica leggerissima' Induce a pensare che possa scoppiare da un momento all'altro, ma il fragore non arriva e non è ... Lui: "dimmi come ti senti ora che baci un verme". Lei: "la mia condanna, camera a gas". Le sfumature ...

Sanremo 2022, gli ascolti delle 25 canzoni in gara La Rappresentante di Lista "Ciao Ciao' Radiofonicissimissima, disco, la senti una volta e capisci ... Arriva a un certo punto che sembra diventi Always di Bon Jovi e poi no, torna la solita ballad di ...

"Ma tu la senti? Arriva proprio da lì". GF Vip, Barù senza parole: lo ha confessato a Davide Silvestri Caffeina Magazine Induce a pensare che possa scoppiare da un momento all'altro, ma il fragore none non è ... Lui: "dimmi come tiora che baci un verme". Lei: "la mia condanna, camera a gas". Le sfumature ...La Rappresentante di Lista "Ciao Ciao' Radiofonicissimissima, disco, launa volta e capisci ...a un certo punto che sembra diventi Always di Bon Jovi e poi no, torna la solita ballad di ...