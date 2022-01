Lutto nella moda | addio a Nino Cerruti | lo stilista amato dalle star che lanciò Giorgio Armani

(Di sabato 15 gennaio 2022) Graveper il mondo dellaitaliana in generale e per il settore tessile biellese in particolare. All’età di 91 anni è mortoe imprenditore noto in tutto il mondo per...

Advertising

gazzettaparma : Lutto nella moda, è morto Nino Cerruti. Lo stilista amato dalle star: aveva 91 anni - GuidoPettarin : L'ultimo saluto a un grande europeo. Un omaggio doveroso e bellissimo avergli riservato, per la prima volta nella s… - GraziaChirico1 : Qualsiasi LUTTO mi darete, SCORDATEVI CHE AVRETE UNA POSSIBILITÀ DI FAR PARTE ATTIVA NELLA MIA VITA. RACCOGLIERET… - LetiziaQuintas : RT @kkvignarca: L’omelia del cardinale Zuppi ai funerali di David #Sassoli Parole intense, che trascendono il lutto odierno e sono utili p… - salute_pubblica : RT @kkvignarca: L’omelia del cardinale Zuppi ai funerali di David #Sassoli Parole intense, che trascendono il lutto odierno e sono utili p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella

CavalloMagazine

nel mondo della moda . È morto oggi nel pomeriggio all'età di 91 anni lo stilista e ... Negli anni investe molto, ricorda il sito dell'azienda,ricerca e nello sviluppo dei materiali, ...Graveper il mondo della moda italiana in generale e per il settore tessile biellese in particolare. All'età di 91 anni è morto Nino Cerruti , stilista e imprenditore noto in tutto il mondo per le sue ...Lutto nella comunità di Canale, che piange Bruno Ronco: 62 anni, originario del torinesi, da molti anni viveva con la famiglia in località Oesio di Canale. Chiamato benevolmente con il ...Nino Cerruti, stilista e imprenditore biellese, tra i grandi protagonisti della moda italiana del secolo scorso è morto a 91 anni. Maestro di stile ed eleganza, un vero "signore" della moda, che ha ra ...