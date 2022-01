Lutto nel mondo della tv | aveva solo 34 anni | se ne è andato all’improvviso

Advertising

Alliandre : RT @cavallomagazine: Lutto nel #Reining, è mancato Filippo Masi de Vargas #western #riding #quarterhorse #siena - katrin23594597 : RT @cavallomagazine: Lutto nel #Reining, è mancato Filippo Masi de Vargas #western #riding #quarterhorse #siena - cavallomagazine : Lutto nel #Reining, è mancato Filippo Masi de Vargas #western #riding #quarterhorse #siena - Nicola23453287 : RT @cronaca_di_ieri: 14/01/22 AIROLO – Lutto ad Airolo. È morto nel giorno del suo 47esimo compleanno il vicesindaco Luca Ceresetti. Molt… - erreoess : RT @Zelo22327952: Lutto nel mondo della musica. Si scioglie la più famosa band degli ultimi tempi. Sì sì vax l'abbiamo cantata tutti ma i t… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

CavalloMagazine

...e ha lasciato la più grande impronta in tutti coloro che la conoscevano " si legge ancorapost ... anche se il desiderio dei parenti di Adalia è quello di poter vivere questo momento diin ...Si è spento sabato 15 gennaio 2022, all'età di 77 anni don Carlo Mottes . Nato a Fai della Paganella , odn Carlo Mottes era stato ordinato sacerdote1970 a Trento, per poi servire da vicario parrocchiale a Roncegno (1970 - 1972), Trento, S. Maria (1972 - 1974); parroco a Lona - Lases (1974 - 1983), missionario in Tchad (19831 - 1997), Marcena, ...Lascia la moglie e tre figli. Originario di Bedizzano si era trasferito a San Ceccardo, era molto conosciuto e stimato ...Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, ha espresso il suo cordoglio per la morte dell’operaio, deceduto in un incidente sul lavoro ...