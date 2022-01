L’utilizzo dello Schwa | a che punto siamo nella discussione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022)del simbolo “?”, chiamato, è una soluzione escogitata per rendere più inclusiva la lingua italiana. È una scelta linguistica recente pensata per abolire il plurale maschile, usato per definire un gruppo misto di soggetti. Il discorso è legato principalmente alla volontà di attuare la parità di genere a livello linguistico. La possibilità di rappresentare tutti, senza escludere nessuno, anche le persone non binarie. Nell’alfabeto fonetico internazionale loè utilizzato per identificare la pronuncia di alcune parole. Per esempio, lo ? corrisponde al suono della “u”parola inglese “survive” o alla “a” di “about”. L’originesi ritrovalingua ebraica parlata ai tempi del Medioevo. L’etimologia della parola sembra risalire ...