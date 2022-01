Lunedì ritorno in presenza a scuola: tamponi gratuiti per gli studenti del Sele-Tanagro (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – Riprenderanno in presenza da Lunedì 17 gennaio, le lezioni degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. È quanto deciso nelle scorse ore, dai sindaci della Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro, convocati dal presidente del consiglio dell’Ente Montano, Giovanni Iuorio, in riunione di straordinaria di emergenza sulla ripresa delle attività didattiche dopo il 15 gennaio. A far posticipare il ritorno in presenza a scuola, l’emergenza sanitaria da coronavirus che da qualche settimana preoccupa ancor di più i primi cittadini alle prese con una media di circa cento casi in molti comuni inferiori con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti e facenti parti dei 16 comuni del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – Riprenderanno inda17 gennaio, le lezioni deglidelle scuole di ogni ordine e grado. È quanto deciso nelle scorse ore, dai sindaci della Comunità Montana Alto Medio, convocati dal presidente del consiglio dell’Ente Montano, Giovanni Iuorio, in riunione di straordinaria di emergenza sulla ripresa delle attività didattiche dopo il 15 gennaio. A far posticipare ilin, l’emergenza sanitaria da coronavirus che da qualche settimana preoccupa ancor di più i primi cittadini alle prese con una media di circa cento casi in molti comuni inferiori con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti e facenti parti dei 16 comuni del ...

Ritorno in classe, nuova rilevazione per i dati sui contagi nelle scuole da lunedì 17 gennaio. NOTA e guida operativa Ministero [PDF] Orizzonte Scuola