L’ultimo Martin Luther King | l’epilogo inedito del leader del “Movement”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nasceva oggi ildel movimento per i diritti civiliche, dopo il boicottaggio dei bus di Montgomery, diventa il primo volto della lotta per i diritti civili dei neri. Figlio della cultura delle Black Churches e delle istituzioni formative accessibili ai neri, fa propria la modalità nonviolenta d’ispirazione gandhiana. Ne farà la propria bandiera durante gran parte della sua carriera di predicatore e del suo percorso di. Due strade fuse in una. Anche i discorsi più politici divengono infatti scritti come sermoni e hanno un forte nucleo religioso. Questo perchè cristiano è il sistema di valori a cui si rifà ilper combattere “il peccato originale d’America“. Quello schiavismo che vede la sua conseguenza nella segregazione ...