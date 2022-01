Lukaku contro Tuchel, atto terzo. Il tecnico: «Col City ha perso tanti palloni in situazioni promettenti» (Di sabato 15 gennaio 2022) Non trova pace Romelu Lukaku nella sua nuova avventura al Chelsea. Il gol del suo amico e connazionale Kevin De Bruyne ha condannato i Blues alla sconfitta nel match di cartello contro i rivali del Manchester City. La prestazione dell’ex attaccante dell’Inter è stata fortemente criticata dai tifosi. Big Rom è mancato nella fase di conclusione dell’azione almeno un paio di volte, e soprattutto è stato poco coinvolto nella manovra dei londinesi: quasi un pesce fuor d’acqua. Sulla questione è intervenuto Tuchel che già nelle scorse settimane aveva avuto problemi col centravanti belga, specie dopo l’intervista a Sky in cui ha detto di voler tornare in Italia. Altre volte abbiamo vinto sfide del genere col Manchester City. Oggi troppi problemi coi nostri attaccanti: hanno perso palla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Non trova pace Romelunella sua nuova avventura al Chelsea. Il gol del suo amico e connazionale Kevin De Bruyne ha condannato i Blues alla sconfitta nel match di cartelloi rivali del Manchester. La prestazione dell’ex attaccante dell’Inter è stata fortemente criticata dai tifosi. Big Rom è mancato nella fase di conclusione dell’azione almeno un paio di volte, e soprattutto è stato poco coinvolto nella manovra dei londinesi: quasi un pesce fuor d’acqua. Sulla questione è intervenutoche già nelle scorse settimane aveva avuto problemi col centravanti belga, specie dopo l’intervista a Sky in cui ha detto di voler tornare in Italia. Altre volte abbiamo vinto sfide del genere col Manchester. Oggi troppi problemi coi nostri attaccanti: hannopalla ...

