Luca Palamara contro la rimozione dall’ordine giudiziario Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il 4 agosto scorso sono state le Sezioni unite della Cassazione a confermare la radiazione dmagistratura di, ma l’ex pm e presidente dell’Anm ha fattodei. “La sezione disciplinare che ha rimosso il dottornon è stato un giudice terzo ed imparziale. Nel– presentato dai legali Tedeschini, Rampioni, Buratti e P– si lamenta la violazione dell’articolo 6 della Cedu nella misura in cui non è stato garantito il diritto ad un equo processo, in termini di terzietà ed imparzialità”.è stato il primo ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura ed ex presidente ...

come Silvio Berlusconi, ma non per la candidatura al Quirinale. L'ex 'zar delle nomine', cacciato dalla magistratura dopo lo scandalo delle nomine pilotate , ha depositato tramite i ..., l'ex pm imputato in un processo a Perugia per corruzione e radiato dalla magistratura, ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "La sezione disciplinare che ha rimosso il ...Luca Palamara, l'ex pm imputato in un processo a Perugia per corruzione e radiato dalla magistratura, ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "La sezione disciplinare che ha rimosso il dotto ...di Redazione Politica La sezione disciplinare che ha rimosso il dott. Palamara non è stato un giudice terzo ed imparziale. Per queste ragioni il professor Federico Tedeschini, il professor Roberto Ram ...