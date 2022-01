L’OMS raccomanda 2 nuovi farmaci come trattamenti per il COVID-19 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato due nuovi farmaci per il trattamento del presunto COVID-19: baricitinib e sotrovimab. Baricitinib, un farmaco orale, è “fortemente raccomandato” per le persone con COVID-19 grave o critico, da somministrare con corticosteroidi, ha annunciato L’OMS. Baricitinib fa parte di una classe di farmaci chiamati inibitori della Janus chinasi (JAK), che … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hato dueper il trattamento del presunto-19: baricitinib e sotrovimab. Baricitinib, un farmaco orale, è “fortementeto” per le persone con-19 grave o critico, da somministrare con corticosteroidi, ha annunciato. Baricitinib fa parte di una classe dichiamati inibitori della Janus chinasi (JAK), che … proviene da Database Italia.

