Lo prende il Chelsea, l'intreccio che 'spaventa' Juventus, Inter e Milan (Di sabato 15 gennaio 2022) Juventus, Milan e Inter a caccia di un difensore. L'assalto dalla Premier League potrebbe però rovinare i piani delle società Mancano ormai due settimane alla fine del calciomercato. Dopo una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

coredestacitta : PRONTA A VEDERE IL CHELSEA CHE NE PRENDE TIPO 4/5. SE BASTA…. - _wildermind : ho visto la formazione di city-chelsea e niente, sarà la solita partita in cui il city domina e il chelsea ne prend… - vitolos01 : @frapetracca27 @DiMarzio @juventusfc @Arsenal @ChelseaFC Scandaloso, va via l’unico che sa giocare a calcio e dobbi… - krudotw : È il momento clou della giovane carriera di Sani: nella primavera 2010 inizia a girovagare all’estero e fa provini… - JulzOa : @_enz29 @dello__98 Il Chelsea non prende giocatori di Raiola -