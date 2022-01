Liverpool vs Brentford: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Liverpool cercherà di produrre una prestazione offensiva drasticamente migliorata quando accoglierà il Brentford ad Anfield per la battaglia di Premier League di domenica 16 gennaio. I Reds sono stati trattenuti dall’Arsenal in 10 uomini allo 0-0 nell’andata della semifinale della Coppa EFL giovedì, mentre l’ultima partita dei Bees si è conclusa con un’umiliazione per mano del Southampton. Il calcio di inizio di Liverpool vs Brentford è previsto alle 15. Prepartita Liverpool vs Brentford: a che punto sono le due squadre? Liverpool Con l’Arsenal che ha perso giocatori chiave prima della partita, costretto a subire un cambio di infortunio entro 10 minuti e fino a 10 uomini dopo 24 dopo la terribile sfida di Granit Xhaka su Diogo Jota, ci si aspettava che una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcercherà di produrre una prestazione offensiva drasticamente migliorata quando accoglierà ilad Anfield per la battaglia di Premier League di domenica 16 gennaio. I Reds sono stati trattenuti dall’Arsenal in 10 uomini allo 0-0 nell’andata della semifinale della Coppa EFL giovedì, mentre l’ultima partita dei Bees si è conclusa con un’umiliazione per mano del Southampton. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Con l’Arsenal che ha perso giocatori chiave prima della partita, costretto a subire un cambio di infortunio entro 10 minuti e fino a 10 uomini dopo 24 dopo la terribile sfida di Granit Xhaka su Diogo Jota, ci si aspettava che una ...

