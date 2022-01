LIVE Virtus Bologna-Treviso 84-66, Serie A basket 2022 in DIRETTA: larga vittoria della squadra di Scariolo alla Segafredo Arena (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.47 La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo domina in lungo e in largo contro Treviso portando a casa una vittoria con 18 punti di scarto. Top-scorer Marco Belinelli con 17 punti, il migliore dell’Universo Treviso di Massimiliano Menetti è Giordano Bortolani con 15. FINISCE COSI’! 84-66 Assist di Russell per la schiacciata di Sims. 84-64 Tap-in di Chillo, 29? sul cronometro. 84-62 Appoggio a canestro di Jurkatamm in una delle ultime azioni del match. 84-60 Penetrazione di Ceron che mette a referto i suoi primi due punti ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.47 Ladi coach Sergiodomina in lungo e in largo controportando a casa unacon 18 punti di scarto. Top-scorer Marco Belinelli con 17 punti, il migliore dell’Universodi Massimiliano Menetti è Giordano Bortolani con 15. FINISCE COSI’! 84-66 Assist di Russell per la schiacciata di Sims. 84-64 Tap-in di Chillo, 29? sul cronometro. 84-62 Appoggio a canestro di Jurkatamm in una delle ultime azioni del match. 84-60 Penetrazione di Ceron che mette a referto i suoi primi due punti ...

